Diyarbakır'da 8 Katlı Binada Yangın: 3 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi
Diyarbakır'da 8 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da 8 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'ndeki 8 katlı binanın son katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 itfaiye erine, olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

