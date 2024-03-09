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Diyarbakır'da 8 Bin Kozadan Gelinlik Tasarlandı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gelinlik üretimi yapan firma, yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarladı. İpek böcekçiliği üretimi yapılan ilçeye dikkat çekmek amacıyla yapılan gelinlik, sergilenmek üzere hazırlandı.

Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan firma, yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarladı.

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ipek böcekçiliğinde önemli bir merkez olan Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen yıl Türkiye'nin yaş koza üretiminin yaklaşık yüzde 70'i gerçekleştirildi.

Kentte gelinlik tasarımı, üretimi ve satışı yapan firma da ipekböcekçiliği üretimini yapılan ilçeye dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 8 bin koza ile sembolik olarak gelinlik tasarladı.

Firma sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Gelinliği düzenleyecekleri defilede sergileyeceklerini belirten Kaymak, şöyle konuştu:

"4 kilogram ve yaklaşık 8 bin ipek koza kullanarak böyle bir tasarımı elde ettik. 10 arkadaşımız ile 4 gün çalışarak el emeğiyle böyle bir gelinlik yaptığımız için çok mutluyuz. Bu işin içinde emek var. Talep olursa Kulp ilçemize katkı olur. Şu an bu gelinliği sembolik olarak yaptık, ancak insanların dikkatini çekerse seri üretimine de geçebiliriz."

Kaynak: AA / Güncel

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