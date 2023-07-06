Diyarbakır'da 71 Uyuşturucu Operasyonunda 75 Tutuklama

Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği 71 uyuşturucu operasyonunda 323 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 298 kilo 507 gram skank, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin, 12 bin 235 kök kenevir ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 75 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polisin Haziran ayında tespit ettiği ev, iş yeri, araç ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde gerçekleştirdiği 71 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 323 şüpheliden 75'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Haziran ayında tespit edilen ev, iş yeri, araç ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 71 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 323 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce yapılan aramalarda 298 kilo 507 gram skank, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin, 12 bin 235 kök kenevir, 1 kilog eroin, 12 gram kokain, bin 295 sentetik ecza, 334 ecstasy, 5 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma düzeneği, 7 ruhsatsız tabanca ve 64 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında da adli işlem yapıldı.(DHA)