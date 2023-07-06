Diyarbakır'da 71 uyuşturucu operasyonunda 75 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen 71 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 323 şüpheliden 75'i tutuklandı. Operasyonlarda, 298 kilo 507 gram skank, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin, 12 bin 235 kök kenevir, 1 kilo 7 gram eroin, 12 gram kokain, 1295 sentetik ecza, 334 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 düzenek, 7 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 75'i tutuklandı, 12'si adli kontrol hükümleri olmak üzere 248'i serbest bırakıldı.