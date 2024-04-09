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Diyarbakır'da 71 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde durdurulan araçta 71 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, Sur'un kırsal Mermer Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 107 poşette satışa hazır halde 71 kilogram kubar esrar bulundu.

Araçtaki H.D. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Sur 3.Sayfa Güncel Haberler

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