Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğu baraj gölünde boğuldu

Dicle ilçesinde ailesiyle piknik yapan 7 yaşındaki kız çocuğu, Dicle Barajı'nda boğuldu. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ailesiyle piknik yapan 7 yaşındaki kız çocuğu, girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, Dicle ilçesi Acar Mahallesi ile Çayüstü köyü arasında bulunan Dicle Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde ailesiyle baraj kenarında piknik yapan 7 yaşındaki Mina Kaymak suya girdi. Vatandaşlar, 7 yaşındaki kız çocuğunun çırpındığını görünce kurtarmak için suya girdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların kurtardığı küçük kız, kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR