Diyarbakır'da 7 öğrenci motosikletli Yunus ekibi tarafından LGS sınavına yetiştirildi
Diyarbakır'da LGS sınavına geç kalan veya sınav yerini karıştıran 7 öğrenci, motosikletli Yunus ekibi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
Diyarbakır'da 7 öğrenci motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
LGS sınavına geç kalan ya da sınav yerini karıştıran öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timlerinden yardım istedi.
Motosikletli Yunus ekipleri, 7 öğrenciyi gerekli güvenlik önlemlerini alarak sınava girecekleri okullara yetiştirdi.