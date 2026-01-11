Haberler

Diyarbakır'da Otel Yangınında 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 7 katlı bir otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Sur ilçesindeki İnönü Bulvarı'nda bulunan 7 katlı bir otelin 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangının ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemeleri için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
