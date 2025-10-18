Diyarbakır'da 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 7 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi, İlçe Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen 7 araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel