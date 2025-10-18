Diyarbakır'da 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi, İlçe Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen 7 araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.