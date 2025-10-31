Diyarbakır'da 7,5 Kilogram Kaçak Altın Ele Geçirildi
Diyarbakır'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi. Altının, ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendiriliyor. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bir araçta arama yapıldı.
Aramada, A.A. ve S.D. tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 7,5 kilogram işlenmiş altın ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel