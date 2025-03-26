Diyarbakır'da 65 Yaşındaki Kadının Evinden 30 Torba Çöp Çıktı
Diyarbakır'da yaşayan 65 yaşındaki bir kadının evinde yapılan temizlikte toplamda 30 torba çöp bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası temizlik ekibi evde büyük bir çöp yığını ile karşılaştı.
Diyarbakır'da 65 yaşındaki kadının evinde 30 torba çöp çıktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 65 yaşındaki kadının evinden 30 torba çöp çıkartıldı.
Talaytepe Mahallesi sosyal konutlardaki apartman dairesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, tüm odalarda çöp biriktirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kadının oğluyla birlikte eve giden temizlik personeli, çöp yığınıyla karşılaştı.
Ekipler, yaptıkları temizlik çalışmasıyla 30 torba çöp çıkartıp evi ilaçladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel