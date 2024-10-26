Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi

Diyarbakır'da 641 deprem konutu için kura çekildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte 641 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nden Diyarbakır'a canlı bağlanarak törene katıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, Abdurahman ve Bircan Aktekin çiftine konutun anahtarını teslim etti.

Konutunun anahtarını teslim alan Aktekin, konutun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kısa sürede evlerin tamamlanarak teslim edildiğini ifade eden Aktekin, "Evler çok kısa sürede yapıldı ve bize teslim edildi. emeği geçen herkesten allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman ile TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Yerel Haberler Güncel Deprem

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler günlerdir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tehdit altında

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lens Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lens Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 28 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Oğlak burcu yorumu! 28 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD BARCELONA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.