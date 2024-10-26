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DİYARBAKIR'da 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

DİYARBAKIR'da 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
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DİYARBAKIR'da 4'üncü Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan 641 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

DİYARBAKIR'da 4'üncü Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan 641 konut, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, Oğlaklı Mahallesi'nde 641 deprem konutunun yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nden, Diyarbakır'a canlı bağlanarak törene katıldı. Törene, milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı. Vali Murat Zorluoğlu, Abdurahman ve Bircan Aktekin çiftine konutun anahtarını teslim etti. Konutunun anahtarını teslim alan Aktekin, konutun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

'İNSAN EVİNE YERLEŞİNCE HEYECANLI OLUYOR'

Evine geçmenin heyecanını yaşadığını belirten Abdurahman Aktekin, "Anahtarımız teslim edildi. Çok memnunuz. Bugüne kadar zorlukla da olsa bir şekilde geçirdik. Bundan sonra evimize yerleşeceğiz. Allah yapanlardan razı olsun. İnsan evine yerleşince heyecanlı oluyor. Evimiz Bağlar ilçesindeydi. Yıkım kararı geldi. Hemen yıktılar. O süre içerisinde de konteynerde yaşıyorduk" dedi.

Haber ve görüntü: Gıyasettin TETİK,Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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