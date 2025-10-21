Haberler

Diyarbakır'da 64 Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma operasyonları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Operasyonlar, suçların önlenmesi ve yakalama kararları bulunan kişilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 64 kişi yakalandı.

Yakalanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
