Diyarbakır'da 64 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan 64 kişi yakalandı.

Yakalanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.