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Diyarbakır'da 63 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 63 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen 63 operasyonda yakalanan 231 şüpheliden 29'u tutuklandı. Operasyonlarda, 231 şüpheli yakalandı, 81 kilo 38 gram kenevir türevleri, 48 bin 260 sentetik ecza, 9 bin 224 uyuşturucu hap, 3 kilo 386 gram metamfetamin, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 27 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 29'u tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen 63 operasyonda yakalanan 231 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, mayıs ayında 63 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 231 şüpheli yakalandı, 81 kilo 38 gram kenevir türevleri, 48 bin 260 sentetik ecza, 9 bin 224 uyuşturucu hap, 3 kilo 386 gram metamfetamin, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 27 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 29'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Kenevir Güncel Haberler

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