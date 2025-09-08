Haberler

Diyarbakır'da 63 Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 firari hükümlü, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi ve hükümlüler cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 63 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca 1-7 Eylül'de haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 63 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
