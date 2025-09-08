Diyarbakır'da 63 Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 63 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca 1-7 Eylül'de haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 63 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.