Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 6 Katlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı üzerindeki 6 katlı Serin-1 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title