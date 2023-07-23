Diyarbakır'da 6 Katlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı üzerindeki 6 katlı Serin-1 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)