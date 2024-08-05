Diyarbakır'da 6 dilde İslam'ı anlatan gönüllü rehber, 5 yılda 14 kişinin Müslüman olduğuna şahitlik etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Camii'nde 5 yıldır gelen yerli ve yabancı turistlere 6 dilde rehberlik hizmeti veren Yaser Aydın, bu süre zarfında 14 kişinin Müslüman olmasına şahitlik etti.

33 medeniyeti ev sahipliği yapan Diyarbakır, yılın 12 ayında yerli ve yabancı turistlerin uğrak kentlerinden biri halinde. Her yıl kentte gelen turist sayısı artarken uğrak yerlerin başında merkez Sur ilçesindeki Hasan Paşa Hanı, Ongözlü Köprü, Hz. Süleyman Camii ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilen Ulu Camii geliyor.

Kentte günde yaklaşık 80-90 tur grubu geliyor, Ulu Cami'ye uğruyor. Ulu Camii rehberi Yaser Aydın, 5 yıldır Arapça, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve Kürtçe dillerinde İslam'ı anlatıp dini materyaller hediye ediyor. Aydın, 5 yıl içinde 14 kişinin Müslüman olmasına şahitlik etti.

Yaser Aydın, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Diyarbakır Ulu Camii'nin Anadolu'nun en eski camisi olduğun, Anadolu'nun İslam ile tanıştıktan sonra inşası gerçekleştirilen ilk cami olması hasebiyle yerli ve yabancıların gözdesi durumunda olduğunu söyledi.

Bu anlamda Ulu Camii'nin Diyarbakır'ın portfolyo olduğunu aktaran Aydın, her gün artan turist potansiyelini görebildiklerini, çok ciddi durumda yerli ve yabancı turist ağırlamakta olduklarını dile getirdi.

"Gün içerisinde 80-90 tur grubunun içeri girdiğini gözlemliyoruz" diyen Aydın, "Bugünde yaklaşık dört grup ağırladık. Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen grubumuzdu. Azda olsa bilgilendirme yapabildik, İslami materyal hediye edebildik. Gün içerisinde Portekiz, Fransa, İspanya'dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim, Peygamber efendimizin ahlakıyla alakalı güzel broşürler, onun dışında Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim aleyh selam ile alakalı birçok kaynak bizde mevcut ve gelen yerli yabancı turistlere bunları hediye etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Ulu Camii'nin tanıtımlarını sandviç metoduyla yaptıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimize yaklaşıyoruz. Selam verdikten sonra onlara ücretsiz bir şekilde rehberlik hizmeti sunabileceğimizi aktarıyoruz. Kabul ettikten sonra hem camimizin tarihçesi, İslam dinini de içeren güzel bir sandviç metoduyla camii, güneş saati, güneş saatinden bahsettiğimizde namaz saatlerinden bahsediyoruz. Gelen kadın ziyaretçilerimize başörtüsünü hediye ettim. Bu başörtü hediyesinin de gönüllerinde güzel bir şey oluşturacağına inanıyorum. Birçok dilde Kur-an'ı Kerim (Meali) ve İslami materyal hediye ediyoruz, bunlar bize ücretsiz geliyor."

"Şu ana kadar yaklaşık 14 kişinin İslam'a geçtiğini gördüm"

Başörtülerini hayırseverlerin vasıtasıyla burada bulundurduklarını söyleyen Aydın, "Bu anlamda yabancıların kalpleri İslam'a ısınsın diyorsanız sizde Ulu Cami'ye başörtüsü hediye edebilirsiniz. Yaklaşık 5 yıldır Diyarbakır Ulu Camii'nde yabancılara yönelik 6 dilde tanıtımlar yapıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 14 kişinin İslam'a geçtiğini gördüm. Elhamdülillah buna şahitlik ettik. Sur İlçe Müftülüğü olarak İhtida programları düzenledik. Salı günü bir Alman vatandaşı burada Müslüman oldu, gerçekten bizleri çok mutlu etmişti. Genelde Arapça, İngilizce, Rusça ve İspanyolca dillerinde elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Yerli misafirlerimize de yine Türkçe ve Kürtçe dilinde hizmet etme gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

İspanyol turist Elıane Guıu, Diyarbakır'ı nasıl buldukları sorusuna, "Harika bir şehir, çok sevdik" dedi. Guıu'nın, İslam'a ve Ulu Camii hakkındaki görüşleri ise, "Çok güzeldi. İslam ile ilgili verdiğiniz bilgiler ve birçok şeyi bilmediğimizi burada gördük. İslam ile ilgili gerçekten öğrenmeye başlayacağız."