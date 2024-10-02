Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 6 Ayda 218 Kişiye Beslenme Danışmanlığı

Diyarbakır'da 6 Ayda 218 Kişiye Beslenme Danışmanlığı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 2024'ün ilk 6 ayında Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği'nde 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti sağladı. Obezitenin sağlık üzerindeki etkilerini vurgulayan açıklamada, obezite oranlarının artış gösterdiği belirtildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniğinde 6 ayda 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonraki ikinci önemli nedeni olan obezitenin kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırladığı, hayat kalitesi ve yaşam süresini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ettiği ve buna ilişkin yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisinin olduğu belirlendiği aktarılan açıklamada, bu nedenle obezitenin son yıllarda oranı artmış önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğü ifade edildi.

Kentte 2024'ün ilk 6 ayında yapılan taramalar sonucu 18 yaş ve üstü bireylerin yüzde 20,87'si, 15-18 yaş aralığındaki bireylerin 18,97'sinin obez veya morbid obez olduğu tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından obezitenin tespit edilmesi ve önlenmesi adına sağlık alanındaki özel gün ve haftalarda tüm ilçelerde kurulan sağlık stantlarında, obezitenin yanı sıra hipertansiyon ve diyabet taramaları da yapılmaktadır. Vatandaşlara yönelik olarak yapılan bu taramalar dönem dönem İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına da yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman diyetisyen Sidar Bezeng, kurum bünyesinde yaptıkları çeşitli taramalar ve aldıkları geri bildirimler sonucu Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği ihtiyacı olduğu tespit edildiğini belirtti.

Kurum çalışanlarının mesai saatlerinde hastanelere veya polikliniklere gitmeden kurum binasında hizmet alması için poliklinik kurulması kararının alındığını belirten Bezeng, şunları kaydetti:

"18 Mart itibarıyla aktif hale gelen Beslenme ve Diyet Polikliniğimizde boy-kilo ölçümü ve vücut analizi yaptığımız danışanlarımızın kilo kontrollerini, sağlıklı gıda seçimi eğitimlerini, teşhis edilen hastalıkları ve tedavi yöntemlerine göre beslenme tedavilerini düzenleyerek, takiplerini yapmaktayız. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte diyetisyen Sema Çayan ile 218 danışanımıza beslenme danışmanlığı hizmeti verdik."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });