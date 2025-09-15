Haberler

Diyarbakır'da 52 Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 52 Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yapılan operasyonla, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 firari hükümlü yakalandı. Yakalamalar, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT koordinesinde gerçekleşti.

Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 52 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, 8-14 Eylül'de, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 52 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.