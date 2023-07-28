Diyarbakır'da 5 Saatlik Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

5 SAATLİK MÜDAHALE

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan örtü yangını, 5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, ekiplerin çabası ile alevlerin ev ve ahırlara ulaşması önlendi. 2 hektarı orman olmak üzere bölgede 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,