Diyarbakır'da 5 Saatlik Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, 5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
5 SAATLİK MÜDAHALE
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan örtü yangını, 5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, ekiplerin çabası ile alevlerin ev ve ahırlara ulaşması önlendi. 2 hektarı orman olmak üzere bölgede 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel