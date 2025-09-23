Haberler

Diyarbakır'da 5 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi TOKİ 2'nci etaptaki 5 katlı binanın 4'üncü katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen binadakiler tahliye edilirken, 4 kişi de ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

