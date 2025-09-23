Diyarbakır'da 5 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi TOKİ 2'nci etaptaki 5 katlı binanın 4'üncü katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen binadakiler tahliye edilirken, 4 kişi de ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR
