Diyarbakır'da 5 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi TOKİ 2'nci etaptaki 5 katlı binanın 4'üncü katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen binadakiler tahliye edilirken, 4 kişi de ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
