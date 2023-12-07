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Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)

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KURTARMA ÇALIŞMASI SONLANDIRILDIDiyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde çöken ağır hasarlı 5 katlı binanın enkazında arama- kurtarma köpeği ile yapılan çalışmalar, herhangi birinin enkaz altında kalmadığının tespit edilmesi üzerine sonlandırıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI SONLANDIRILDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde çöken ağır hasarlı 5 katlı binanın enkazında arama- kurtarma köpeği ile yapılan çalışmalar, herhangi birinin enkaz altında kalmadığının tespit edilmesi üzerine sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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