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Diyarbakır'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü; arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)

7 Aralık 2023 21:54 Son Güncelleme: 21:55 Abone Ol

KURTARMA ÇALIŞMASI SONLANDIRILDIDiyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde çöken ağır hasarlı 5 katlı binanın enkazında arama- kurtarma köpeği ile yapılan çalışmalar, herhangi birinin enkaz altında kalmadığının tespit edilmesi üzerine sonlandırıldı.