Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi Vali Murat Zorluoğlu deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu Diyarbakır'da 5 bine yakın deprem konutu hak sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi

Vali Murat Zorluoğlu deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 5 bine yakın deprem konutu hak sahibine teslim edildi. Vali Murat Zorluoğlu, TOKİ deprem konutlarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki kurum müdürüleri, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı başta olmak üzere diğer kurumların aralıksız çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Zorluoğlu, Oğlaklı bölgesinde konut anlamında 13 bin 190 konutun ihalesinin yapıldığını, 6 bin 40 konuttan oluşan 1 etabın tamamlandığını söyledi.

Önümüzdeki yılsonuna kadar bu bölgede toplam 13 bin 190 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Vali Zorloğlu, "Şu ana kadar 5 bine yakın konutumuzu, hak sahiplerimize teslim ettik. Hak sahiplerinden de 2 bin 500'ü eşyalarını buraya taşıdı. 2 binin üzerinde aile de şu anda bu bölgede hayatlarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yılsonuna kadar 13 bin 190 konutun tamamı tamamlanmasıyla birlikte taşınmalar peyderpey devam edecektir" dedi.

Oğlaklı bölgesinde TOKİ ve AFAD Başkanlıklarının aynı zamanda 214 iş yeri yaptığına değinen Vali Zorluoğlu, sosyal donatılar ile bölgenin daha da gelişeceğini aktardı. 2 okul ve 4 caminin önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacağını aktaran Zorluoğlu, "Valilik tarafından bu bölgeye 3 okul daha yapılacak. Bizde Valilik olarak YİKOB üzerinden otuz ikişer derslikli, 3 tane büyük okulun ihalesini yaptık. İhaleler sözleşme aşamasında. Önümüzdeki günlerde inşallah okullarımızın inşaatına başlanacak. Böylece önümüzdeki yıl, eğitim öğretim döneminde bu bölgede yaşayan ailelerimizin çocukları artık merkeze taşınmayacak ve buradaki okullarda eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.

Konutların yanı sıra sosyal alanlar, spor alanları, yürüyüş yolları gibi birçok alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Zorluoğlu, bu çalışmaların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve desteğinin olduğunu dile getirdi.

Vali Zorluoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının ve bakanlığın projeyi günlük olarak takip ettiğini, bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı, TOKİ, AFAD gibi kurumlar ile altyapı konusunda büyük destek veren DSİ ve yol çalışmalarını yürüten Karayolları Genel Müdürlüğünün özverili çalışma yürüttüğünü aktardı. Zorluoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlarımıza, kurum çalışanlarımıza, zorlu hava koşullarında bile çalışmalarını sürdüren işçileri, mühendislere ve yüklenicileri firma yetkililerine teşekkür ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
img

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

Cercle Brugge Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Cercle Brugge Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kıbrıs yılbaşı konserleri 2025! Fatih Kıral neden öldü? Fatih Kıral kimdir? TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.