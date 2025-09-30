Haberler

Diyarbakır'da 47 Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 47 Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yapılan operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 firari hükümlü yakalandı. Jandarma tarafından yürütülen operasyon, 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, 22-29 Eylül'de haklarında yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.