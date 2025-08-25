Diyarbakır'da 47 Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 47 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları tarafından suçların önlenmesi amacıyla haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 18-24 Ağustos tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan 2 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 47 hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 47 hükümlü cezaevine gönderildi.