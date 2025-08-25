Diyarbakır'da 47 Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 47 Firari Hükümlü Yakalandı
Diyarbakır'da yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 47 firari hükümlü yakalandı. Jandarma, 18-24 Ağustos tarihleri arasında suçların önlenmesi amacıyla yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları tarafından suçların önlenmesi amacıyla haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 18-24 Ağustos tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan 2 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 47 hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 47 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
