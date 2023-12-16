Diyarbakır'da 445 Kilogram Skunk ve 15 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik son iki günde 4 ayrı operasyon yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği Brego'nun da yer aldığı operasyonlarda, bir kısmı LPG tankı ve bir kamyonetin kasasındaki odunların arasında bulunan 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi, 18 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.