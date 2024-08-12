Diyarbakır'da 400 kişi için istihdam kurası çekildi
Diyarbakır'da Toplum Yararına Programlar kapsamında istihdam edilecek 400 kişi için kura çekimi yapıldı. Valilik bünyesindeki kurumlarda çalışacak kişiler belirlendi.
Diyarbakır'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 400 kişi için kura çekildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonunda, Valilik ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Valilik bünyesindeki kurumlarda istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda çekilen kurayla, 20 Ağustos-31 Aralık 2024'te istihdam edilecek 400 kişi belirlendi.