Diyarbakır'da 40 Milyon Lira Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, kaçak yolla ülkeye getirildiği değerlendirilen toplam 7,5 kilogram işlenmemiş altın ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla ülkeye kaçak yollardan getirildiği değerlendirilen 40 milyon lira değerinde 7,5 kilogram altın ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çınar ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı çalışmayla Çınar ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada Türkiye'ye kaçak yollardan getirildiği değerlendirilen ve piyasa değeri 40 milyon lira tutarında 7,5 kilogram işlenmemiş altın ele geçirdi.

Altınlara el koyan ekipler, araçtaki A.A ve S.D.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
