Diyarbakır'da 40 Firari Hükümlü Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 40 firari hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timleri koordinesinde düzenlenen çalışmayla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunun hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından aranan firari 40 hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin arından adli makamlara sevk edildi.