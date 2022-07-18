DİYARBAKIR'DA 40 DERECENİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIK ŞERBETÇİLERE YARADI

DİYARBAKIR'da günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı meyan şerbetçilerinin işini artırdı. Dicle Nehri kenarında ilkbaharda toplanarak kurutulan ve şerbeti yapılan meyan kökünden 35 yıldır geçimini sağlayan Yılmaz Pala, 'Bizim işimiz sıcakta oluyor. Hava sıcak olursa bizim de işimiz artıyor. Çok şükür, bardağı 3 TL'den günde 250 ile 300 bardak arası satıyoruz. Meclis'e kadar bile götürmüşüm bu şerbeti. Evde kurutup çekiçle eziyoruz. Sabah 5- 6 defa soğuk suyla yıkıyoruz. Bir 2 saat demde kalıyor ondan sonra tülbentle süzüyoruz. Sonra termoslara doldurup çarşıya satmaya getiriyoruz. 35 yıldır bu işi yapıyorum. 5 tane çocuğumu bununla büyüttüm dedi.

Diyarbakır'da günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı meyan şerbetçilerinin işlerini artırdı. Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde meyan şerbeti satıcılarının sıcaklıkla beraber yüzü güldü. 35 yıldır meyan şerbeti satarak geçimini sağladığını belirten Yılmaz Pala, meyan köklerini Dicle Nehri kıyısında topladığını belirterek, 'Meyan kökü ilkbaharda çok çıkartıyoruz. Evde kurutup çekiçle eziyoruz. Sabah 5- 6 defa soğuk suyla yıkıyoruz. Bir 2 saat demde kalıyor ondan sonra tülbentle süzüyoruz. Sonra termoslara doldurup çarşıya satmaya getiriyoruz. 35 yıldır bu işi yapıyorum. 5 tane çocuk bununla büyütmüşüm. Yazın Diyarbakır sıcağında meyan şerbeti olmazsa olmaz. Diclekent'ten, 500 Evler'den, sanayi sitesinden insanlar meyan şerbeti içmek için buraya geliyorlar diye konuştu.

Türkiye'de meyan kökü şerbeti götürmediği yer kalmadığını ifade eden Pala, şunları söyledi

'Meclis'e kadar bile götürmüşüm. Şu anda hava çok sıcaktır. Sıcağı ancak meyan şerbeti keser. Sıcakların artması bizim işimizi olumlu etkiliyor. Şu an işimiz yoğundur. Kışın iş yapamıyoruz. Bizim işimiz sıcakta oluyor. Hava sıcak olursa bizim de işimiz artıyor. Bardağını 3 TL'den satıyoruz. Bizim müşterilerimiz de bu rakam artık azdır diyor. 'Bu sıcakta o kadar bekliyorsunuz. En az 5 TL olması lazım' diyor. Günde 250-300 bardak satıyoruz.

Demirören Haber Ajansı / Güncel