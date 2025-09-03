Diyarbakır'da 40 Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 25-31 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda, "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla yağma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından haklarında 10 yıl ve 20 yıl hapis cezası bulunan 4, 5 yıl ve 10 yıl arası 6, 2 yıl ve 5 yıl arası 13 ve 2 yıl 6 ay arası 17 olmak üzere toplam 40 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.