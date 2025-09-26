Diyarbakır'da 4 Yılda 14 Milyondan Fazla Balık Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

Diyarbakır'da 4 yılda barajlara ve göletlere 14 milyonu aşkın balık yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünlerinin çoğalması ve balıkçılığın gelişmesini sağlamak amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Şanlıurfa Atatürk Baraj Gölü Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden getirilen sazan yavruları ve şabut balıkları Ergani, Kuruçay, Ambar, Kralkızı, Dicle barajlarının yanı sıra göletlere de bırakıldı.

Müdürlüğün çalışması sayesinde 4 yılda baraj göllerine ve göletlere bırakılan balık yavrusu sayısı, 14 milyon 206 bin 600'e ulaştı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine, kentte su ürünlerinin artırılması için her yıl düzenli balıklandırma çalışması yürüttüklerini söyledi.

İl genelinde 2021'den bu yana Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün su kaynaklarına bıraktığı balık yavrusu sayısının 14 milyon 206 bin 600'e ulaştığını bildiren Alan, bunun çok ciddi bir rakam olduğuna işaret etti.

Diyarbakır'ın su kaynaklarına bırakılan sazan yavrusunun yanı sıra bölgeye özgü şabut türünün de bulunduğunu anlatan Alan, bu türün korunmasına özel önem verdiklerini vurguladı.

"Bu sahalarda amatör ve profesyonel balıkçılar avcılık yapabiliyor"

Şabut balığının özellikle bölgede yetiştiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, bu türü artırmak. Küresel ısınmayla beraber artan kuraklık ister istemez bazı alanlarda azalmalara yol açtı. Bu yıl sadece 3 baraj gölümüze yavru şabut balıklarını bıraktık. Ondan önce sazan yavrularını da baraj göllerine bırakmıştık."

Balıklandırma çalışmalarının yalnızca doğal dengeye değil, amatör ve profesyonel balıkçılığa da katkı sunduğunu dile getiren Alan, bu çalışmayla balıkçılığı desteklediklerini belirtti.

Alan, "Öncelikli amacımız balık sayısını artırmak. Daha sonra Bakanlığımızın izniyle bazı sahaları kiralamaya açıyoruz. Bu sahalarda amatör ve profesyonel balıkçılar avcılık yapabiliyor. Mezopotamya'nın verimli topraklarının yanında verimli sularından da artık balıklar çoğalıyor. Burada yetişen balıklar inşallah tüm ülkeye yayılacak." ifadelerini kullandı.