Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2) - Haberler

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Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Selim Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı kavga; hastane binası da kurşunlandı (2)

MARKETE SİLAHLI SALDIRIDiyarbakır'da sabah saatlerinde bir restoranda çıkan, sokakta devam eden 4 kişinin yaralandığı, 6 şüphelinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın ardından, saat 14.00 sıralarında da bir başka kurşunlama olayı yaşandı.

MARKETE SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır'da sabah saatlerinde bir restoranda çıkan, sokakta devam eden 4 kişinin yaralandığı, 6 şüphelinin de gözaltına alındığı silahlı kavganın ardından, saat 14.00 sıralarında da bir başka  kurşunlama olayı yaşandı. Aynı sokakta bulunan ve restoranla aynı ismi taşıyan içecek satılan markete motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, kapalı olan marketin kepenklerine ve duvarına 10 kurşun isabet etti. Yaralananın olmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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