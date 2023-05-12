DİYARBAKIR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Enfal Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katından dumanların yükselmesiyle çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)