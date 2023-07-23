Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 4 İşyerinin Çatısı Çöktü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 4 işyerinin çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 4 işyerinin çatısında çökme meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan 4 işyerinin çatısının bir kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çöken çatının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Çınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title