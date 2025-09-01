Diyarbakır'da 4 Gündür Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu

Diyarbakır'da 4 Gündür Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 57 yaşındaki İlhan Öztekin'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Öztekin'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan İlhan Öztekin (57), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan İlhan Öztekin'den 4 gündür haber alamayan yakınları, adrese gitti. Zili çalan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Öztekin'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

