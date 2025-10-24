Haberler

Diyarbakır'da 4. Doğu Dahiliye Kongresi Başladı

Güncelleme:
Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği (GİHAD) ile Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) tarafından düzenlenen 4. Doğu Dahiliye Kongresi, 'Bilimle Güçlen, Bölgenle Paylaş' temasıyla Diyarbakır'da başladı. Kongre, iç hastalıkları alanında uzman doktorların katılımıyla 3 gün sürecek.

Bir otelde başlayan, "Bilimle Güçlen, Bölgenle Paylaş" temasıyla 3 gün sürecek kongrede alanında uzman doktorlar tarafından iç hastalıklarla ilgili gelişmeler ele alınacak.

Bir otelde başlayan, "Bilimle Güçlen, Bölgenle Paylaş" temasıyla 3 gün sürecek kongrede alanında uzman doktorlar tarafından iç hastalıklarla ilgili gelişmeler ele alınacak.

Kongrenin başkanlığını yürüten GİHAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, Diyarbakır'da 4. Doğu Dahiliye Kongresi'ni düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Solmaz, şunları kaydetti:

"Dahiliye uzmanlarının bir kongrede yan yana gelmesini istedik. Bunun için bölgemizde var olmaya çalışıyoruz. Dahiliye alanında daha da güçlenmemiz için dahiliye uzmanlarının birlik olması lazım. Bunun için derneğimize uzmanların üye olmasını istiyoruz. Bu tür kongreler gerçekten çok değerlidir. Güzel ve verimli bir kongre olacağını umuyorum." dedi.

DAHUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar ise kongrelerde bilimsel bilgi paylaşımlarının yapıldığını belirtti.

Uyar, "Kongrelerimiz ciddi katılımlarla sürüyor. Dernek üye sayılarımız 1000'i geçti. 'Ben değil biz varız' sloganıyla yola çıktık. Ultrason kursları geçen hafta yapıldı. Dahiliyenin gelişmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dernek olarak dahiliye ve bu alana ilişkin fikirleri, oluşumları ve organizasyonları destekleme fikrindeyiz. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Bu bilimsel programa desteği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Avrupa İç Hastalıkları Derneği (EFIM) Başkanı Prof. Dr. Ricardo Gomez Huelgas da kongreye davet edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirti.

Konuşmaların ardından Solmaz, kongreye katılım sağladığı için Huelgas'e plaket verdi.

Oturumlarla devam eden kongre, 26 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
