Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Diyarbakır-Şanlıurfa yolu eski polis lojmanları karşısında 3'ü otomobil 1'i minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title