Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Diyarbakır-Şanlıurfa yolu eski polis lojmanları karşısında 3'ü otomobil 1'i minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.