Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel