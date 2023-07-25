Diyarbakır'da 38 cami ve taziyeevinde bakım onarım çalışmaları başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 38 cami ve taziyeevinde bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cami ve taziyeevlerinin tüm bölümlerinde yenileme ve bakım işlemleri yapılıyor. Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yapılan çalışmaların ilçeye huzur verdiğini belirterek, ilçe sınırları içinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 38 cami ve taziyeevinde bakım onarım çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında cami ve taziyeevlerinin tüm bölümlerinde yenileme ve bakım gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, camiler, taziyeevleri ve Kur'an kurslarında bakım ve onarım çalışması başlattıklarını belirterek, "Yenişehir Belediyesi olarak bu tarz çalışmalar bize huzur veriyor. İmkan olduğu sürece ilçe sınırları için bu hizmetlerde elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.