Diyarbakır'da 37 derecede evlat nöbeti - Haberler

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, oturma eylemine 1005'inci günde de devam etti. 37 dereceyi bulan hava sıcaklığında nöbet tutan Süleyman Aydın, "Bu sıcakta evlat nöbeti tutuyoruz. Bayılırcasına da olsa buradan kalkmayacağız. Burada evlatlarımız için mücadele veriyoruz" dedi.

Kentte çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 301 ailenin dönüşümlü olarak 1005 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. Aileler, bugün de hava sıcaklığının 37 dereceyi gördüğü kentte, güneşin altında evlat nöbetini sürdürmeye devam etti.

7 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Bu sıcakta evlat nöbeti tutuyoruz. Bayılırcasına da olsa buradan kalkmayacağız. Burada evlatlarımız için mücadele veriyoruz. Annelerin bir kısmı sıcaklıktan hasta halde. Fakat yine de yılmamışlar, evlatlarının mücadelesini veriyorlar. Anne ve babalar olarak sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu sadece bizim acımız değil; Türkiye'nin acısıdır. Sadece kendi evlatlarımız için burada değiliz, Türkiye evlatları için de buradayız. Bu sıcakta bile mağduruz, HDP kapısında evlatlarımızı istiyoruz. HDP'de biraz vicdan varsa; bizim çocuklarımızı PKK'dan ister" dedi.