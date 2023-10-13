Diyarbakır'da 333 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar neticesinde panelvan tipi bir araçta yapılan aramada 303 kilo skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede sabah saatlerinde Diyarbakır ili merkezinde durdurulan panelvan tipi bir araçta ekiplerin yaptığı aramada 303 kilo skunk ele geçirildi.

Olaya ilişkin, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılan bir şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, bugün gece boyunca yapılan 3 ayrı operasyonda; 30 kilo 500 gram skunk, 16 kilo 150 gram kubar esrar, 2 kilo 100 gram toz esrar, 1 adet tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi. Gece boyunca zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR