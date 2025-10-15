Haberler

Diyarbakır'da 32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Diyarbakır'da hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Lice ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı.

Hükümlünün üzerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, piyade tüfeği, av tüfeği, 3 şarjör, 45 fişek ve 10 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
