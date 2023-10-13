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Diyarbakır'da 303 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Diyarbakır'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada 303 kilo skunk ele geçirildi. Ayrıca gece yapılan operasyonlarda da 30 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi.