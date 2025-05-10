Diyarbakır'da 301 Kuruluş PKK'nın Açıklamasını Bekliyor

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde bir araya gelen 301 kuruluş, terör örgütü PKK'nın yaptığı kongrenin ardından açıklayacağı karar öncesi devlete ve PKK'ya çağrı yapmak üzere toplandı. İki gün sürecek toplantıda alınan kararlar yarın kamuoyuna duyurulacak.

Terör örgütü PKK, dün yaptığı açıklamada 12'nci kongresini gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna önemli açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Gözler PKK'nın yapacağı açıklamaya çevrilirken, gelişmeleri değerlendirmek üzere Diyarbakır'da 301 kuruluş bir araya geldi.

DEM Parti ve DBP öncülüğünde bir araya gelen aralarında siyasi parti, sivil toplum örgütleri, kanaat önderlerinin de yer aldığı 301 kurum ve kuruluş, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek toplantı başlattı.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da katılımıyla bugün başlayan toplantıda, Kürtler arasında "Birlik İnisiyatifi" ilan edildi. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıda iki gün süreyle terör örgütü PKK'nın kongrede aldığı kararlar, Kürtler arasında birlik gibi çeşitli konular değerlendirilecek.

Yarın sona erecek toplantının ardından 301 kurum, devlet ve terör örgütü PKK'ya çağrı yapacak.