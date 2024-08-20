Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Çocuklar, eğlenceli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleni için önce sünnet kıyafetleri ve çeşitli hediyeler temin edildi.

Lunapark'a götürülen çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi, tarihi On Gözlü Köprü'de gökyüzüne uçan balon bıraktı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Daha sonra kentte araçlarla şehir turu yaptırılan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte de çocuklar, folklor, bando, palyaço, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlendi, çocuklara altın takıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıfları vakfedenlerin iradesi doğrultusunda bugünün şartlarına uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmakla görevli olduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır başta insanlık tarihi olmak üzere tüm canlılara hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir medeniyetin günümüzdeki temsilcisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak tarafımızca sevk ve idare edilen Sultan II. Bayezid Vakfı hayır şartı gereği küçük çocuklarımızın sünnet şölenini gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı gelenek ve göreneklerimize uygun, örf ve adetlerimize göre geleceğe hazırlıyoruz. Umuyoruz ki gençlerimiz onlarla gurur duyacağımız, vatanına milletine yararlı başarılı bireyler olarak gelecekteki yerlerini alacaklar. Elimizden geldiğince onlara kol kanat germeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yurt içi ve dışında ecdadın ayak izlerinin olduğu topraklarda kendilerine miras kalan vakıf kültür eserlerine sahip çıktıklarını dile getiren Demir, "Eserlerimizi ihya ederek gelecek nesillere daha iyi şartlarda miras bırakıyoruz. Sadece eser ihya etmiyor, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ötesinde, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirme, paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ecdat yadigarı vakıf eserlerini ihya ederek gelecek kuşaklara aktarmanın yanında, alan elin veren eli görmediği bir sistemle hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyor." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Asım Solak, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kurum müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sünnet Vakıf Çocuk Kültür Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title