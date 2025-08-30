Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'nci yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri gerçekleştirdi.

Programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Demet Ceylan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alparslan Koçak, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan Ünoltekin, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, kurum amirler ve siyasi parti temsilcileri ile merkez ilçe kaymakamları katıldı.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/ DİYARBAKIR,