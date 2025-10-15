Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali"nde "Zerzevan'ın Gizemli Tarihi" izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı olan Diyarbakır'da etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'nde "Zerzevan'ın Gizemli Tarihi" belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösterimin ardından Kamer İncedursun izleyiciler ile söyleşi gerçekleştirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat filmin yönetmeni Kamer İncedursun'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun'a belgeseldeki emeklerinden dolayı plaket takdim etti.

Festival Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe de filme katkı ve emek sunanlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Coşkun, AA muhabirine, üniversite olarak uluslararası özel bir festivale ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Coşkun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bir belgeselin ilk özel gösteriminin izlendiğini kaydetti.

Belgesel gösterimine, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.